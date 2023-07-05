TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Mısırlı yıldız! İlk teklif yapıldı

Beşiktaş, 2023-24 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş'in önderliğinde start verdi. Siyahbeyazlılarda takviyeler için hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Afrika basını da siyah-beyazlılar için dün flaş bir iddia ortaya attı. Africa Foot United'ın haberine göre Beşiktaş; Zamalek forması giyen Zizo (Ahmed Sayed) için Mısır temsilcisine ilk teklifini iletti. Mısır'dan Mercato Day'in haberine göre sağ kanada takviye arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz şekilde giren Zizo, yurt dışında profesyonelleşmek istiyor ve ilk teklifini aldı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Oyuncuyla 2 senelik daha sözleşmesi bulunan Mısır ekibi Zamalek'in ise, 27 yaşındaki yıldız için yapılan bu teklife sıcak bakmadığı fakat Beşiktaş'ın, oyuncunun Avrupa'da oynamak istemesi nedeniyle bunu fırsata çevirmek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 31 maça çıkarken 10 gol ve 13 asistlik bir performans gösterirken; sadece sağ kanatta değil, sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilmesi nedeniyle Beşiktaş yönetiminin bu transfer için baskılı olacağı ifade edildi. Zizo'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak görünüyor

EN BÜYÜK HAYALİ AVRUPA!

Siyah-beyazlıların listesine dahil olan Zizo'nun, daha önce Belçika ve Portekiz'de forma giymesine rağmen bir türlü oynama şansı yakalayamadığı Avrupa Kupaları'nda oynama fırsatı verdiği için Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.

HOCASIYLA TARTIŞTI

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Zizo lakaplı Ahmed Sayed, Zamalek teknik direktörü Osorio kendisini oyundan almak isteyince soyunma odasında olay çıkardı. Hatta işi takımdan ayrılma restine kadar götürdü. Böyle bir dönemde siyah-beyazlıların teklifi de oyuncunun ayrılığa daha sıcak bakmasını sağladığı iddia edildi.