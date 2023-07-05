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TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda siyah beyazlılarda uzun süredir gündemde olan isimlerden birisi ise Rus yıldız Daler Kuzyaev. Son olarak 30 yaşındaki orta sahadan siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:06
TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Bu anlamda siyah beyazlılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş'ta bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Siyah beyazlılarda transferde uzun süredir adı geçen isimlerden birisi ise Rus yıldız Daler Kuzyaev.

TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Son olarak ise 30 yaşındaki orta sahadan Beşiktaş'a sevindiren haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş'ın gözdesi 30 yaşındaki orta saha Daler Kuzyaev artık resmen serbest bir oyuncu. Herhangi bir bonservis bedeli olmadan siyah-beyazlı takıma imza atabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Match TV'de yayınlanan haberde bonservisi elinde olan Kuzyaev için, "Beşiktaş onunla gerçekten sözleşme imzalamak istiyor. Bu şaşırtıcı değil. Kuzyaev'in en iyi liglerden bir seçeneği yoksa, Beşiktaş onun için iyi bir seçenek olacaktır" yorumu yapıldı.

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