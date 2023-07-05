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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Halil’de keskin viraj

Teknik direktör Şenol Güneş’in “Onu isterim, çok yönlü özellikleri var” dediği Halil Dervişoğlu için 2 milyon euro isteyen Brentford’a yeni bir teklif hazırladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Halil’de keskin viraj

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün yaptığı basın toplantısını ismini resmen açıkladığı Halil Dervişoğlu için siyah-beyazlılar tüm şartları zorlama kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Halil için "Halil Dervişoğlu'nu takımda görmek istiyorum. Sağ, sol ve santrfor olarak oynayabilen ve kendini geliştirmeye açık genç bir oyuncu" derken; sportif direktör Ceyhun Kazancı ise "Halil için Brentford 2 milyon euro bonservis istedi. Biz bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik" dedi. Yönetim, Güneş'in ısrarı üzerine İngiliz ekibine bir miktar bonservis ve satıştan pay şartlarıyla yeni bir teklif hazırlayıp sunma kararı aldı.

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