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Beşiktaş'da idmanlar sürüyor! Cenk Tosun...

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana sakatlığı devam eden Tayyip Talha Sanuç’la izinli olan Romain Saiss katılmadı. Cenk Tosun ise takımdan ayrı olarak koşu çalışmaları yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:07
Beşiktaş'da idmanlar sürüyor! Cenk Tosun...

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Saha yerleşimi ve alan savunması çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ilerleyen bölümlerinde topla kapma ile pas organizasyonları üzerinde duruldu.

İdmanda sakatlığı devam eden Tayyip Talha Sanuç'la izinli olan Romain Saiss yer almadı. Cenk Tosun ise takımdan ayrı olarak koşu çalışmaları yaptı.

Ayrıca Teknik Direktör Şenol Güneş, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile antrenman öncesi bir süre sohbet etti.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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