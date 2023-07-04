Kazancı müjde verdi

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, transfer sürecinde adı geçen oyuncularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Kazancı'nın sözleri:

Coutinho olmaz, 7 milyon euro yıllık ücreti var. Zajc listemizde yok. l Kuzyaev ve Amartey konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde iki oyuncunun da durumu belli olacak. Onana'yı kiralamak istedik. Lens bonservisiyle vermek istedi. Brentford, Halil Dervişoğlu için 2 milyon euro bonservis istedi. Sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Saiss, ayrılmak istiyor. Fakat henüz iyi bir teklif gelmedi. Yusuf Yazıcı, gündemimizde yok. Scarpa, gündemimizde ilk sıralarda değil. Beka Beka, Şenol Hoca'nın istediği bir profil değil. Son aşamaya geldiğimiz 10 futbolcu var ama bekletiyoruz. Alexander Djiku'da henüz ortak noktada buluşamadık. Mavi pasaport kuralından dolayı görüştüğümüz futbolcular var. Bakhtiyor Zaynutdinov'u istiyoruz.