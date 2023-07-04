5 transfer Şart!

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı. Şenol Güneş transferlerden TFF'ye kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarında öne çıkan konular şöyle: "Elimizde bir kadro var. Bu kadroda kiralık 2 oyuncu vardı; Tayfur ve Redmond. Tayfur takımına döndü, Redmond ile görüşmeler yaptık. Bana verilen bilgiye göre olumlu yönde. Şu an bekliyoruz. Ona göre transferler olacaktır.

İLK HEDEFİMİZ SAMPİYONLUK

Önümüzde 3 kulvar var. UEFA Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası. Üç kulvarda olan bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu daha önce ilk senede de kullandım. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur, bize düşen çok çalışmak. Ekonomisi, teknik yapısı, uyumu... Hepsine bakmak zorundayız. Geçen seneden yaptığımız 4 transfer de iyi oldu. 4'te 4 yaptık. Şimdi bunu daha yukarı çıkarmayı düşünüyoruz. Adaletli, ahlaklı, iyi niyetli olacağız bu sezon.

BÜYÜK BAŞARI iSTiYORUZ

Beşiktaş olarak büyük başarılar istiyoruz. Başlangıçta zor ve imkansız görünür ama imkansızlıklar aşılır. Oynadığımız oyundan oyuncular ve taraftar da keyif alsın istiyoruz. Oyun hızı temposunu artırmalıyız. Öfkeyi ve kötülüğü hiç istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfür, şiddetin olmadığı bir ligi hep beraber hayata geçirmeliyiz. Sahada kıran kırana, güzel futbol olsun.

KADROMUZ OLUŞMADI

Temuuz'un 8'ine kadar burada çalışıyoruz. Buradaki dönemde sağlık muayeneleri, testleri, gelecek idmanların altyapısını oluşturmak için ön hazırlık yapıyoruz. Henüz kadromuzu oluşturmadık. Gençlerin de durumunu göreceğiz. 9'unda Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız.

KONFERANS LIGI ÇOK ÖNEMLİ

Biz Konferans Ligi'nde ilk maça bakıyoruz. İki rakipten biri gelecek. Sonuç üzerinden işimizi unutursak hata yaparız. Hiçbir tur kolay olmaz. Zaman zaman zorluk çekersiniz ama aşarsınız. Hedef de söyleriz ama yapabileceğimizi de söyleriz. Kadromuza güveniyoruz. Geçen seneki oyun bize yetmez. Üstüne koymak zorundayız. Biz önümüzdeki engeli aşalım. Konferans Ligi çok önemli, mutlaka finale gidelim deyince sıkıntı var. Aynı şey şampiyonluk için de geçerli. 3 kulvarda başarı sözünü veririm ama kupayı mı alırız, final mi olur, çeyrek final mi olur bilmiyorum.

GENÇLERİN YERİ AYRI

Mustafa diye bir genç aldık, bakacağız fizik durumuna. Berkay, Ege oynasın diye uğraşıyoruz. Yeni gelenler oynar mı? Keşke hepsi oynasa. Hoca gençlere karşı veya gençlere sahip çıkıyor. Ben çıkamıyorum, oyuncular kendine çıkacak. Çıkan çıkacak. Eldeki oyuncuları geçecek oyuncu istiyorum. Yaylada çiçek gibi çıkıyor oyuncu. Daha fazla çıkması için bahçeye iyi bakmamız lazım.

ARDA GÜLER SIRITMIYOR

İyi futbol, iyi oyuncularla oynanır. İyi kumaşla, iyi elbise yapılır. Biz şimdi gençlere önem veriyoruz tabii. Geç başlıyor oyuncu, geç çıkıyor. Genç oyuncu oynayacaksa oynar. Hata yapar, bekle tamam ama maç kaybetmek de olmaz. Diğer oyuncu da formsuzsa değiştireceğiz. Biz yarışma takımıyız. Arda Güler'i örnek vereyim; oynadı, sırıtmıyor, katkı yapıyor. Yaşına mı bakacaksın!

TAKVİYE İYİ OLMALI

Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Omar Colley ve Romain Saiss var. Saiss'in sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var. Sağ bekte sorunumuz yok. Defansif yönü ve ofansif yönü kuvvetli 2 oyuncu isterim. İdeali bu. 8-10 oynayacak, 6 ve stoper oynayacak bir isim çok işime gelir. Birini alırsak, diğerini zamana bırakabilirim. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır.

DESTEK OYUNCU ÖNEMLİ

Redmond gelirse Nathan Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk Tosun. Muleka'nın durumu var, Semih Kılıçsoy var. Bir açık forveti düşünüyorum. Bunları da yönetimle konuşuyoruz. Oyuncular da iyi oynasa da kalıp kalmayacağı belli değil. Ortak akılla aldığımız kararlarla uygulamaya çalışıyoruz. Amir ile Salih, defansın önünde oynatabilirim. Bu stoperlere yük bindirebilir. Mevkii olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız, orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu.

SAİSS 'DENGE' OYUNCUSU

Saiss benim için denge oyuncusu, en iyi oyuncu. Vazgeçilecek bir oyuncu değil. Benim oyuncum, biz oyuncumuz. 1 sene daha mukavelesi var. Bunu yönetime de, kendime de söyledim. 'Gitmek istiyor' dediler, başka şeyler de ilave ettiler. Bütün oyuncular iyi oynayıp giderler. Bizde oynayıp öyle gitmesini isterim. Şampiyon olup öyle gitsin. Zaten bizim oyuncumuz. Ben onu var kabul ediyorum, öyle olunca sağ stoper istiyorum. 4 tane stoperimiz lazım. Necip'i, Berkay'ı elden üretmeye çalışacağım. Saiss'in iyi olduğunu herkes biliyor. Hangi kulüp onu bırakır? Onu bırakırsa yerine bulacağı oyuncu ne kadar fiyattır?" yorumunu yaptı.

TRANSFER DÖNEMİ ÇOK UZUN

Transfer döneminin en fazla 1 ay olması gerek. Lig başladığı zaman bitmesi lazım. Bizde oynayan oyuncuyu rakibe veriyoruz mesela. Böyle uzadıkça, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyorlar. Daha ucuza nasıl alırız diyorlar. Bizde ağustos sonu da bitmiyor, 1 hafta daha. Avrupa'dan ne olursa. Son 1 hafta daha, fırsat olur diye. Transferi baskı unsuru olarak kullanmak kesinlikle doğru değil. Zamanın daraltılmasını isterim.

SİLGİ BİTERSE, İŞ BİTER!

MHK, PFDK ve Tahkim kurumsal kimlikleriyle olsun, kişisel kararlar olmasın. Biz ilkeli ve kurallara bağlıyız. Haksızlık olmasın. Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli. Silgi de bitti mi işler biter. Mutlu olduğumuz yerde başarılı olacağız. Hayalimiz ve hedefimiz var. Hayali ve hedefi olan, işini iyi yaparsa kaybetmez. Bizde kimse kandırmayacak, yalan söylemeyecek, korkutmayacak. Açık, samimi ve şeffaf olacağız. Taraftara ve camiaya söylemek istiyorum; kendi içimizde gereksiz kavgaya gerek yok.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM!

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, "Yeni antrenörlük hayatıma Şenol Hocanın yanında başlamaktan dolayı oldukça mutluyum. Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'a en ufak bir katkım dahi olsa ne mutlu bana. Sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yardımcı antrenör Şeref Çiçek ise, "Öncelikle Burak Hocaya da hoş geldin diyorum. Kendisini çok hazır bir şekilde aramızda görmekten dolayı mutluyum. İyi bir yıl geçmesini temenni ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun" diye konuştu.