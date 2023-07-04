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Beşiktaşlı Emrecan Bulut ve Kerem Atakan Kesgin'den şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut, siyah-beyazlı ekipte ve milli takımda uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek, "Elimden geleni yapıp bu arma için mücadele edeceğim ve şampiyonluğu alacağız." dedi. Kerem Atakan Kesgin ise, "Umarım geçen sene yakalayamadığımız şampiyonluğu bu sene alıp camiamıza hediye ederiz. Şans bulduğum sürece bu şansı iyi kullanacağıma eminim." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 19:21
Beşiktaşlı Emrecan Bulut ve Kerem Atakan Kesgin'den şampiyonluk sözleri!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emrecan Bulut, "Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu benim için büyük bir şeref, çocukluk hayalim. Elimden geleni yapıp bu arma için mücadele edeceğim ve şampiyonluğu alacağız. 2-3 sene önce bugünü hayal edemiyordum. Araya pandemi girmişti. O zaman amatörde oynuyordum, lig de daha geç başladı. Geçen sezona kadar böyle bir hedefim yoktu. Benim için bir şeyler iyi gidince böyle bir hedefim oldu ve başardım, mutluyum." diye konuştu.

Alt liglerden geldiğini ve daha üst seviyelerde oynamak istediğini aktaran siyah-beyazlı futbolcu, "Süper Lig'de 2-3 yıl öncesine kadar böyle bir hedefim yoktu. Buraya gelince hedefim yükseldi, uzun yıllar milli takım ve Beşiktaş forması giymek istiyorum. Umarım bir hikaye yazabilirim. Şenol Güneş'le çalışmak çok gurur verici. Çok büyük başarılara imza attı, ben de inşallah onunla yükseleceğim. Kendisiyle ilk karşılaştığımızda bayramlaşma vardı. Tanışmak için ufak bir sohbetimiz oldu. Çok sıcakkanlı. Hiç yabancılık çekmedim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a katkı vermek istediğini ifade eden 20 yaşındaki Emrecan, "En beğendiğim özelliğim fiziğim ve hızımla futbol oynamayı daha çok seviyorum. Benden beklenenin üstünde oynadım belki ama umarım bu sene de üstüne koyup takıma daha fazla katkı sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

KEREM ATAKAN KESGİN: UMARIM BU SENE ŞAMPİYONLUĞU CAMİAMIZA HEDİYE EDERİZ

Geçen sezon Sivasspor'dan Beşiktaş'a katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ise bu sene daha fazla süre almaya çalışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün futbol camiasına sakatlıksız bir sezon diliyorum. Biz de iyi bir tatil yapıp buraya iyi bir şekilde gelmek istiyorduk. Herkes yüzde yüz hazırlanarak gelmiş. Biz de hızlı bir giriş yaptık, iyi çalışıyoruz. Kampa kadar yüzde yüz çalışıp en hazır şekilde giderek hazırlık maçlarında gücümüze güç katacağız. Umarım geçen sene yakalayamadığımız şampiyonluğu bu sene alıp camiamıza hediye ederiz. Şans bulduğum sürece bu şansı iyi kullanacağıma eminim.

Bu sene daha fazla çalışarak daha fazla süre almaya çalışacağım. Umarım hocam da bu şansı verir ve ben de takıma katkı sağlayabilirim. Geçen sene kamp görmeden buraya geldim. Şimdi gerçekten Beşiktaş'ta olduğumun farkında olarak buradayım. Eksiklerimin farkındayım, neleri yukarı çekersem neler olacağının farkındayım. Benim için daha farklı bir sene olacağını hissediyorum. Buraya transfer olmadan önce de Konferans Ligi oynayarak geldim. Bunu her sene oynamak aynı heyecanı verir. Umarım Konferans Ligi'nde devam ederiz. Orada da bulabildiğim kadar forma şansı bulmaya çalışacağım."

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