Beşiktaş yeni sezon antrenmanlarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşularla başladı.

Bir süre istasyon çalışmaları yapan Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra iki gruba ayrılarak üçerli minyatür kale maç oynadı.

Onur Bulut takımdan ayrı idman yaparken, Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç'un tedavileri devam etti.

Antrenmana izinli olan Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Vincent Aboubakar, Romain Saiss, Salih Uçan ve Mert Günok katılmadı.