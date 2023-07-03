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Rebic’in eli kulağında!

Hırvat kanat oyuncusunun da maaş inadı kırılmak üzere. Rebic, Kartal’ın ilk yıldızı olmaya çok yakın

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Rebic’in eli kulağında!
Siyah beyazlıların uzun süredir gündeminde olan Ante Rebic konusunda artık geri sayıma geçildi. Milan'la el sıkışan Beşiktaş, oyuncunun da inadını kırdı kırıyor... Milan'dan 3,5 milyon euro kazanan Hırvat kanat oyuncusu, Kartal'dan 2.5 istiyordu. Ancak yönetimin, uzun süren pazarlıklar sonucu 29 yaşındaki futbolcuyu 1.7 milyon euro yıllık ücrete bağlamak üzere. Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş tekliflerini reddederek Beşiktaş'ı tercih eden tecrübeli futbolcuyla yakın zamanda resmi olarak el sıkışılması bekleniyor. Milan'a 2021-21 sezonu başında gelen Ante Rebic'in şu anki piyasa değeri 6 milyon euro...
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