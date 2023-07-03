Djiku’ya teklif gitti

Savunmayı güçlendirmek İsteyen Beşiktaş, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Alexander Djiku'ya resmi teklif yaptı. Siyah-beyazlı ekip Djiku'dan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Fransız medyasında çıkan haberlere göre; Djiku'ya Beşiktaş'ın dışında Lille kulübü de talip. Geçen sezon 31 maçta oynayan 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.
Savunmayı güçlendirmek İsteyen Beşiktaş, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Alexander Djiku'ya resmi teklif yaptı. Siyah-beyazlı ekip Djiku'dan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Fransız medyasında çıkan haberlere göre; Djiku'ya Beşiktaş'ın dışında Lille kulübü de talip. Geçen sezon 31 maçta oynayan 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.