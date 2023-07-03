Diğer iddia Joe Aribo

Beşiktaş'la ilgili bir diğer iddia da Soccernet'ten geldi. Ceyhun Kazancı'nın orta saha oyuncusu Joe Aribo için Southampton'la masaya oturduğu kaydedildi. Takımının Championship'e düşmesinin ardından ayrılık isteğini yönetime ileten Aribo'nun siyah beyazlıların teklifine olumlu baktığı ve Beşiktaş'la anlaşılmasını istediği yazıldı. 2026'a kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalının kiralanacağı kaydedildi.
Beşiktaş'la ilgili bir diğer iddia da Soccernet'ten geldi. Ceyhun Kazancı'nın orta saha oyuncusu Joe Aribo için Southampton'la masaya oturduğu kaydedildi. Takımının Championship'e düşmesinin ardından ayrılık isteğini yönetime ileten Aribo'nun siyah beyazlıların teklifine olumlu baktığı ve Beşiktaş'la anlaşılmasını istediği yazıldı. 2026'a kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalının kiralanacağı kaydedildi.