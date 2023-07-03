Haberler Beşiktaş Diğer iddia Joe Aribo

Diğer iddia Joe Aribo

Beşiktaş'la ilgili bir diğer iddia da Soccernet'ten geldi. Ceyhun Kazancı'nın orta saha oyuncusu Joe Aribo için Southampton'la masaya oturduğu kaydedildi. Takımının Championship'e düşmesinin ardından ayrılık isteğini yönetime ileten Aribo'nun siyah beyazlıların teklifine olumlu baktığı ve Beşiktaş'la anlaşılmasını istediği yazıldı. 2026'a kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalının kiralanacağı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Diğer iddia Joe Aribo
Beşiktaş'la ilgili bir diğer iddia da Soccernet'ten geldi. Ceyhun Kazancı'nın orta saha oyuncusu Joe Aribo için Southampton'la masaya oturduğu kaydedildi. Takımının Championship'e düşmesinin ardından ayrılık isteğini yönetime ileten Aribo'nun siyah beyazlıların teklifine olumlu baktığı ve Beşiktaş'la anlaşılmasını istediği yazıldı. 2026'a kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalının kiralanacağı kaydedildi.
DİĞER
Zerrin özer GÜNAYDIN'a konuştu! "Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler"
Zaniolo, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi! Güzelleri takipten çıkarttı...
De Gea F.Bahçe'ye! Sözleşmesi belli oldu
Resmi teklif yapıldı! İşte G.Saray'ın cevabı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngilizler duyurdu! Beşiktaş'a Sambacı orta saha
Kartal'a orta sahaya sürpriz isim! Görüşmeler başladı
Son dakika enflasyon saat kaçta açıklanacak?
Deprem son dakika! 3 Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi 01:25
Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi 01:06
Djiku’ya teklif gitti Djiku’ya teklif gitti 00:55
Halil’de işlem tamam Halil’de işlem tamam 00:54
Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya 00:50
Genç Periler mağlup oldu Genç Periler mağlup oldu 00:49
Daha Eski
Ryan Kent’ten 4 yıllık imza Ryan Kent’ten 4 yıllık imza 00:49
Hull İstanbul’da Hull İstanbul’da 00:48
Plajda hentbol rüzgarı esti Plajda hentbol rüzgarı esti 00:48
İşte Kartal’ın kurmay ekibi İşte Kartal’ın kurmay ekibi 00:47
Potada destan yazdık Potada destan yazdık 00:47
Kanarya sezonu açtı Kanarya sezonu açtı 00:46