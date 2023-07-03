Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Güneş'in ekibine katılan Burak Yılmaz da yer aldı.

Burak Yılmaz, "Futbolculuk kariyerime olduğu gibi antrenörlük kariyerime de Şenol Hocamızın yanında başlamak benim için büyük gurur ve şans. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım. Beşiktaş'a en ufak katkım olursa ne mutlu bana." dedi.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek ise "Burak Yılmaz, Türk futbolu için bir değer. Antrenman ilk geldiğinde tabletinde çocuklarının fotoğrafından çok antrenman method ve videoları vardı. Futbolculuğu gibi hocalığı da başarılı olur umarım." yorumunu yaptı.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aile büyük, ekip büyük. Bir ekibin duygu ve düşünceleri ne kadar ortak olabilirse başarıyı o kadar yakalayabiliriz. Kadromuzu henüz tamamlamadık. Eksik bir kadromuz var ama gençlerin de durumunu görmüş olacağız.