Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Güneş'in ekibine katılan Burak Yılmaz da yer aldı.
Burak Yılmaz, "Futbolculuk kariyerime olduğu gibi antrenörlük kariyerime de Şenol Hocamızın yanında başlamak benim için büyük gurur ve şans. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım. Beşiktaş'a en ufak katkım olursa ne mutlu bana." dedi.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek ise "Burak Yılmaz, Türk futbolu için bir değer. Antrenman ilk geldiğinde tabletinde çocuklarının fotoğrafından çok antrenman method ve videoları vardı. Futbolculuğu gibi hocalığı da başarılı olur umarım." yorumunu yaptı.
Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Aile büyük, ekip büyük. Bir ekibin duygu ve düşünceleri ne kadar ortak olabilirse başarıyı o kadar yakalayabiliriz. Kadromuzu henüz tamamlamadık. Eksik bir kadromuz var ama gençlerin de durumunu görmüş olacağız.
Transferlerin 5-6-7'si gibi katılmasını bekliyorum. Elimizde bir kadro var. Tayfur takımına döndü. Redmond da şu an sözleşmesi bittiği için görüşmeler yapıyor. Bana verilen bilgilere göre de olumlu gidiyor. Eşinin durumu da var, bekliyoruz.
Stoper mutlaka almak durumundayız. Defansif bir orta saha da gerekiyor. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Bir de duruma göre sol bek bakacağız. En acil olanı sağ stoper.
Beyaz sayfa açmaya, 'Evet.' diyorum ama silgiyi de bitirmeyelim. Adaletli, ahlaklı, iyi niyetli olacağız bu sezon. Siz de göreceksiniz bunu."