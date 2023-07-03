Al-İttihad devrede

Marsilya'nın 2.5 milyon euro'luk teklifinin reddedilmesi sonrası yeni rakam önermediği Saiss için Arabistan iddiaları ortaya çıktı. Faslı savunmacıyla Al-İttihad'ın ilgilenmeye başladığı ileri sürüldü. Arap kulübü, Beşiktaş'ın beklediği 4 milyon euro'yu karşılayabilir.
Marsilya'nın 2.5 milyon euro'luk teklifinin reddedilmesi sonrası yeni rakam önermediği Saiss için Arabistan iddiaları ortaya çıktı. Faslı savunmacıyla Al-İttihad'ın ilgilenmeye başladığı ileri sürüldü. Arap kulübü, Beşiktaş'ın beklediği 4 milyon euro'yu karşılayabilir.