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Al-İttihad devrede

Marsilya'nın 2.5 milyon euro'luk teklifinin reddedilmesi sonrası yeni rakam önermediği Saiss için Arabistan iddiaları ortaya çıktı. Faslı savunmacıyla Al-İttihad'ın ilgilenmeye başladığı ileri sürüldü. Arap kulübü, Beşiktaş'ın beklediği 4 milyon euro'yu karşılayabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Al-İttihad devrede
Marsilya'nın 2.5 milyon euro'luk teklifinin reddedilmesi sonrası yeni rakam önermediği Saiss için Arabistan iddiaları ortaya çıktı. Faslı savunmacıyla Al-İttihad'ın ilgilenmeye başladığı ileri sürüldü. Arap kulübü, Beşiktaş'ın beklediği 4 milyon euro'yu karşılayabilir.
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