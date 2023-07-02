Redmond'a bir hafta süre

İç transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunda kalmasını istediği Nathan Redmond için yoğun bir çaba harcıyor. Oyuncudan gelecekle ilgili halen net bir cevap alamayan siyah-beyazlıların, İngiliz oyuncuya bir haftalık süre tanıdığı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kalmasını istediği Redmond ile devam etme isteği bulunan yönetim, oyuncunun vereceği cevaba göre yol haritasını belirleyecek.
İç transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunda kalmasını istediği Nathan Redmond için yoğun bir çaba harcıyor. Oyuncudan gelecekle ilgili halen net bir cevap alamayan siyah-beyazlıların, İngiliz oyuncuya bir haftalık süre tanıdığı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kalmasını istediği Redmond ile devam etme isteği bulunan yönetim, oyuncunun vereceği cevaba göre yol haritasını belirleyecek.