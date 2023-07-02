İngiltere çıkarması

Yaz döneminin sessiz takımlarından Kara Kartalİngiltere'de oyuncu avına çıktı. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, bir süredir görüşmelerin sürdüğü futbolcular ve kulüpleriyle bir araya gelmek için İngiltere'ye uçtu. Kazancı'nın çantasında pek çok isim var. Siyah-beyazlıların ilk hedefi İngiliz stoper Rob Holding. Arsenal kiralamaya razı gelirse oyuncunun yıllık ücreti paylaşılacak. Kazancı, Leicester City ile kontratı biten Amartey için de menajeriyle görüşme yapacak. Ceyhun Kazancı'nın, Ganalı stoperin imza parası ısrarını aşarak işi bitirmek istiyor.