Burak’lı Kartal sahada!

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına dün başladı. Akşam saatlerinde Ümraniye'de buluşan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet önce tesislerin içinde hem bayramlaştılar, hem de hasret giderdiler. Resmi siteden paylaşılan bayramlaşma fotoğraflarında Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görevine başladığı görüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği sezon açılışı öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Futbolcularımız, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile teknik ekibimizin bayramını tebrik ettiler" ifadelerine yer verildi. Siyahbeyazlılar akşam saat 18.00'de de sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.