Cenk Tosun Ağustos'ta sahada olur

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da takımdaki yerini alamayacak. Cenk Tosun, İstanbul'da ve yurt dışında yapılacak hazırlık kamplarını tedavi ve bireysel çalışmalarla geçirecek; 11 Ağustos'ta başlayacak olan lige hazır hale gelecek.
Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da takımdaki yerini alamayacak. Cenk Tosun, İstanbul'da ve yurt dışında yapılacak hazırlık kamplarını tedavi ve bireysel çalışmalarla geçirecek; 11 Ağustos'ta başlayacak olan lige hazır hale gelecek.