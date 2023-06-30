Zajc dosyası kapandı

Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan F.Bahçe'li Zajc için Beşiktaş sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyordu. Zajc'in menajerini İstanbul'a çağıran F.Bahçe'nin oyuncusu ile sözleşme yenileyeceği düşünüldüğü için bu transferden vazgeçildi.
Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan F.Bahçe'li Zajc için Beşiktaş sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyordu. Zajc'in menajerini İstanbul'a çağıran F.Bahçe'nin oyuncusu ile sözleşme yenileyeceği düşünüldüğü için bu transferden vazgeçildi.