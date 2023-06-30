Haberler Beşiktaş Zajc dosyası kapandı

Zajc dosyası kapandı

Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan F.Bahçe'li Zajc için Beşiktaş sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyordu. Zajc'in menajerini İstanbul'a çağıran F.Bahçe'nin oyuncusu ile sözleşme yenileyeceği düşünüldüğü için bu transferden vazgeçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Zajc dosyası kapandı
Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan F.Bahçe'li Zajc için Beşiktaş sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyordu. Zajc'in menajerini İstanbul'a çağıran F.Bahçe'nin oyuncusu ile sözleşme yenileyeceği düşünüldüğü için bu transferden vazgeçildi.
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