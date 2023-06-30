Kiralık Holding

Sezonu üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, özellikle savunma bölgesini güçlendirmek için çalışıyor. İngiliz basını, Beşiktaş'ın hedefindeki ismin Arsenal forması giyen Rob Holding olduğunu yazdı. Holding'in, Beşiktaş ile yaklaşan yaz transfer dönemi için kiralama görüşmelerinde bulunduğu biliniyor. 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile bir kiralama anlaşması için görüşmelere başladı. İngiliz basınındaki yorumlarda, "'Holding güvenilirdi, ancak gerçek şu ki yeteri kadar şans bulamadı, bulduğunda da beklenen patlamayı yapamadı. Bu nedenle kiralanması herkes için en iyisi olacaktır" açıklaması yapıldı.

Arsenal'e 2016'da katılan Holding, fazla forma şansı bulamamasından dolayı ayrılığa sıcak bakıyor.