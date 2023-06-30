Gözler Redmond’da

Beşiktaş'ta tüm gözler Redmond'a çevrildi. İngiliz yıldızın en geç pazartesi gününe kadar kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. 29yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık yeni sözleşme teklifi alırken, eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle zorlanıyor.
Beşiktaş'ta tüm gözler Redmond'a çevrildi. İngiliz yıldızın en geç pazartesi gününe kadar kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. 29yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık yeni sözleşme teklifi alırken, eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle zorlanıyor.