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Gözler Redmond’da

Beşiktaş'ta tüm gözler Redmond'a çevrildi. İngiliz yıldızın en geç pazartesi gününe kadar kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. 29yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık yeni sözleşme teklifi alırken, eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle zorlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Gözler Redmond’da
Beşiktaş'ta tüm gözler Redmond'a çevrildi. İngiliz yıldızın en geç pazartesi gününe kadar kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. 29yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık yeni sözleşme teklifi alırken, eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle zorlanıyor.
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