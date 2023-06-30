Ghezzal’dan Al-Hilal’e ret

Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Ghezzal'a sürpriz bir teklif geldi. United'ın haberine göre Al-Hilal oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Ghezzal'a cazip bir teklif yapılırken, oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Ghezzal, kalmak istediğini belirterek Al-Hilal'in teklifini reddetti.
Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Ghezzal'a sürpriz bir teklif geldi. United'ın haberine göre Al-Hilal oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Ghezzal'a cazip bir teklif yapılırken, oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Ghezzal, kalmak istediğini belirterek Al-Hilal'in teklifini reddetti.