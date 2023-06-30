Ekambi’de gidişat iyi!

Siyah-beyazlılar, Lyon forması giyen Ekambi için temaslarını sıklaştırdı. Kamerunlu oyuncu ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlediği öğrenildi. Transferde milli takımdan arkadaşı olan Aboubakar'ın da önemli rol oynadığı ifade edilirken Lyon'da son senesine giren sol kanat için bonservis düğümü çözülmeye çalışılıyor.
Siyah-beyazlılar, Lyon forması giyen Ekambi için temaslarını sıklaştırdı. Kamerunlu oyuncu ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlediği öğrenildi. Transferde milli takımdan arkadaşı olan Aboubakar'ın da önemli rol oynadığı ifade edilirken Lyon'da son senesine giren sol kanat için bonservis düğümü çözülmeye çalışılıyor.