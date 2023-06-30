Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Dönüş tarihi...

Sakatlığı yüzünden A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Cenk, Beşiktaş'ın 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da takımdaki yerini alamayacak.

Cenk Tosun, İstanbul'da gerçekleşecek ve yurt dışında yapılacak hazırlık kamplarını büyük ölçüde tedavi ve bireysel çalışmalarla geçirecek. Yıldız futbolcu yaklaşık bir ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tedavi sürecinde herhangi bir aksilikle karşılaşmazsa Cenk, 11 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'e kadar tamamen hazır duruma gelecek ve ilk hafta karşılaşmasında forma giyecek.

GÜNEŞ FORVET BEKLİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ stoper, orta saha ve kanat oyuncularının yanı sıra deneyimli bir forvet takviyesi de düşünülüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olmaları nedeniyle geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olmak istiyor.

Güneş'in, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yanına Wout Weghorst tipinde deneyimli bir yabancı golcü talep ettiği öğrenildi. Jackson Muleka'dan istediği verimi alamayan Güneş'in hücum hattının yeni bir yabancıyla güçlendirilmesi düşüncesinde olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, birçok talibi bulunan Muleka ile yolların ayrılması durumunda yabancı golcü için düğmeye basacak. Muleka'nın takımda kalması halinde ise Halil Dervişoğlu transferi için tüm şartlar zorlanacak.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Kartal'da Cenk Tosun, Mert Günok ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri önümüzdeki günlerde yenilenecek. Cenk'in opsiyonlu sözleşmesi sezon içinde otomatik olarak bir yıl uzamıştı. Mert ve Salih'in kontratları ise 2024'te bitecek.

Buna göre başarılı bir sezon geçiren Cenk'in yıllık garanti ücreti 30 milyon lira seviyesine yükseltilecek. Yıllık garanti ücretleri 8'er milyon lira olan Mert ve Salih'e de ciddi bir zam yapılacak. Anlaşma sağlanması halinde deneyimli oyuncuların 2024'te bitecek sözleşmeleri 2025'e kadar uzatılacak.