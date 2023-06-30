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Alimpijevic geldi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirildi. Yeni başantrenör Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Alimpijevic geldi
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirildi. Yeni başantrenör Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.
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