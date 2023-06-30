Alimpijevic geldi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirildi. Yeni başantrenör Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirildi. Yeni başantrenör Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.