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TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir süredir Brezilyalı dünya yıldızı Coutinho'nun peşinde olan siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. Oyuncunun kulübü Aston Villa, transfer hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 19:43
TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

Kulübü ile olan bonservis sorununu çözmeye çalışıyoruz.

TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

3 kulvarda mücadele edeceğiz.

TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

O anlamda alternatifli bir kadro kurmak istiyoruz.

TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

En az 4-5 takviye olacaktır" sözlerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

Bunun üzerine siyah-beyazlılar yeni sezonun kadro planlaması için harekatına hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

Kara Kartal 10 numara bölgesine önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

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