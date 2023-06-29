TRANSFER HABERİ - Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ geçtiğimiz günlerde transfer harekatı hakkında önemli açıklamalar yapmıştı.
Kulübü ile olan bonservis sorununu çözmeye çalışıyoruz.
3 kulvarda mücadele edeceğiz.
O anlamda alternatifli bir kadro kurmak istiyoruz.
En az 4-5 takviye olacaktır" sözlerini kullanmıştı.
Bunun üzerine siyah-beyazlılar yeni sezonun kadro planlaması için harekatına hızlandırdı.
Kara Kartal 10 numara bölgesine önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho ile ilgilenen Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Brezilya basınından derlediği habere göre Aston Villa yetkilileri, oyuncuyu bu rakamın çok daha altında satmaya karar verdi.
Oyuncu ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.
Beşiktaş ise bu haberin ardından girişimlerini hızlandırdı.
Coutinho'nun bonservis bedeli 10 milyon euro olarak biliniyor.