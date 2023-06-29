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Stoperde Gana rüzgarı

Beşiktaş’ta ilk hedef Leicester’dan ayrılan Ganalı Daniel Amartey... Siyah beyazlılarda Strasbourg’dan ayrılan vatandaşı Alexander Djiku da listede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Stoperde Gana rüzgarı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Leicester'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Daniel Amartey ile temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık kontrat önerdiği Ganalı oyuncudan yanıt beklerken görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı. Beşiktaş'ın birçok kulüpten teklif alan 28 yaşındaki Amartey'in taleplerini karşılayarak transferi bitirmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların stoperde diğer bir hedefi ise yine Amartey'in milli takımdan arkadaşı Alexander Djiku... Strasbourg'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu da serbest durumda bulunuyor. Siyahbeyazlılar, Amartey'den gelecek yanıta göre, rotayı bir diğer Ganalı Djiku'ya kırabilir.

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