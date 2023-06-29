Haberler Beşiktaş Onana’ya sıkı takip

Onana’ya sıkı takip

Fransa basını, Kara Kartal’ın Lens’in 23 yaşındaki ön liberosu Onana’nın peşinde olduğunu yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Onana’ya sıkı takip

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmaları doğrultusunda sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fransız basınında yer alan habere göre Kartal, Lens forması giyen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'yı gündemine aldı. Haberde, Onana'nın gelecek sezon Lens'te rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymek istediği aktarılırken, bu durumda takımdan ayrılma talebini yönetime ileteceği aktarıldı.

1.89 boyundaki Kamerunlu orta saha geçen sezon 21 maçta görev aldı.

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