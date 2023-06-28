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Transfere onay çıktı! Beşiktaş'a Arsenal'dan stoper

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İngiliz basını, siyah-beyazlıların 27 yaşındaki stoper Rob Holding’i kiralamak istediğini, Arsenal’in de teklife olumlu yaklaştığını yazdı. Gelecek sezonki stoper rotasyonunda forma şansı azalan Holding'in de ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Transfere onay çıktı! Beşiktaş'a Arsenal'dan stoper

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunma hattına takviye yapmak istiyor. Beşiktaş, İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Rob Holding için girişimlere başladı. Daily Express'te yer alan habere göre siyah beyazlılar, 27 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Holding'in kulübü Arsenal'in transfere sıcak baktığı ve kiralama anlaşması için Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi. ArsenaL'de teknik direktör Mikel Arteta'nın, yapılan transferlerin ardından Rob Holding'i gözden çıkardığı ve ayrılığa onay verdiği aktarıldı.

Gelecek sezonki stoper rotasyonunda forma şansı azalan Holding'in de ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun değer kaybetmemek için Arsenal ile sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak bir takıma gideceği ifade edildi. Arsenal formasıyla geçen sezon 24 resmi maça çıkan Rob Holding bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerinde toplam 228 resmi maça çıkan İngiliz stoper, bu periyotta 10 gol atarken. 2 de asist yapmayı başardı. Holding, en çok Arsenal (162) formasını giyerken, 5 kez de İngiliz U 21 takımında görev aldı.

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