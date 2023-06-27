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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Önerdikleri rakam...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların Kongolu futbolcusu Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte önerdikleri rakam ve detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 16:10
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Önerdikleri rakam...

Beşiktaş'ta satış listesinde yer alan futbolculardan Jackson Muleka'ya Arap kulüplerinin ilgisi sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Önerdikleri rakam...

Hürriyet'te yer alan habere göre bugüne dek Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif alan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için son olarak Katar'ın Al Rayyan Kulübü devreye girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Önerdikleri rakam...

Yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerde Al Rayyan, 23 yaşındaki Muleka için siyah beyazlılara 3.5 milyon euro önerdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Önerdikleri rakam...

Oyuncuyu geçen yaz 3 milyon 350 bin euro'ya alan Beşiktaş yönetimi ise bonservisi 4 milyon euro'dan aşağı bir rakama vermeyi düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Önerdikleri rakam...

Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken, aradaki farkın az olması nedeniyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Önerdikleri rakam...

Genç futbolcu, siyah beyazlı formayı giydiği 32 resmi maçta 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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