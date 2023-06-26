Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Transfer çalışmalarına devam ederken, ciddi mesafe alınan isimlerinde başında Daler Kuzyaev geliyor.
Transfer çalışmalarına devam ederken, ciddi mesafe alınan isimlerinde başında Daler Kuzyaev geliyor.
Zenit ile sözleşme biten 30 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklar sürüyor.
Şenol Güneş, Zenit formasıyla geçen sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asist yapan oyuncu ile ilgili pozitif rapor verdi.
Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ardından Kuzyaev ülkeden kesinlikle ayrılmak istiyor.
ŞU AN TATİLDE
Deneyimli orta saha mali konularda anlaşması halinde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'a imza atacak.
Şu an tatilde olan Kuzyaev'in menajeri Beşiktaş ile görüşmelerine devam ediyor.
İmza parası isteyen Kuzyaev yıllık ücret konusunda ikna olmaya çok yakın...
İmza parasıyla ilgili sorun çözülmesi halinde Beşiktaş'ın ilk transferlerinden biri Rus futbolcu olacak.
Kariyerinde Rusya dışına hiç çıkmayan Kuzyaev, kariyerinde 306 resmi maçta forma giydi. Bunlarda 24 gol, 34 asist üretti.