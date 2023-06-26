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Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2022/2023 sezonunun Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada noktalayan Beşiktaş, transfer kolları sıvadı. Gelecek sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 07:20
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Transfer çalışmalarına devam ederken, ciddi mesafe alınan isimlerinde başında Daler Kuzyaev geliyor.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Zenit ile sözleşme biten 30 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklar sürüyor.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Şenol Güneş, Zenit formasıyla geçen sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asist yapan oyuncu ile ilgili pozitif rapor verdi.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ardından Kuzyaev ülkeden kesinlikle ayrılmak istiyor.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

ŞU AN TATİLDE

Deneyimli orta saha mali konularda anlaşması halinde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'a imza atacak.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Şu an tatilde olan Kuzyaev'in menajeri Beşiktaş ile görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

İmza parası isteyen Kuzyaev yıllık ücret konusunda ikna olmaya çok yakın...

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

İmza parasıyla ilgili sorun çözülmesi halinde Beşiktaş'ın ilk transferlerinden biri Rus futbolcu olacak.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Kariyerinde Rusya dışına hiç çıkmayan Kuzyaev, kariyerinde 306 resmi maçta forma giydi. Bunlarda 24 gol, 34 asist üretti.

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