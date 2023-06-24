TRANSFER HABERLERİ - İstanbul'da görüşüldü! Beşiktaş'a olumlu bakmadı

Beşiktaş'ın ön libero arayışları devam ediyor. Kondogbia için ortaya çıkan rakipler yüzünden sıkıntılı bir sürecin içine giren siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen sürpriz bir isimle temas kurdu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın ön libero arayışları devam ediyor. Kondogbia için ortaya çıkan rakipler yüzünden sıkıntılı bir sürecin içine giren siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen sürpriz bir isimle temas kurdu. İşte detaylar...
Kartal, saç ektirmek için İstanbul'da bulunan Sevilla'nın Sırp ön liberosu Nemanja Gudelj ile görüştü. Siyah-beyazlı formayı giymeyi teklif etti.
İspanyol ekibi Sevilla ile sözleşmesi sona eren Gudelj'in şu anda teklife olumlu cevap vermediği ifade edildi.
31 yaşındaki Sırp futbolcu, kariyerinde NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax, TJ Teda, GZ Evergrande, Sporting ve Sevilla gibi önemli kulüplerde forma giydi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Nemanja Gudelj'nin Hollanda pasaportu da bulunuyor.