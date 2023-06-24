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TRANSFER HABERLERİ - İstanbul'da görüşüldü! Beşiktaş'a olumlu bakmadı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların İstanbul'da görüştüğü yıldız isimden kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 08:07
TRANSFER HABERLERİ - İstanbul'da görüşüldü! Beşiktaş'a olumlu bakmadı

Beşiktaş'ın ön libero arayışları devam ediyor. Kondogbia için ortaya çıkan rakipler yüzünden sıkıntılı bir sürecin içine giren siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen sürpriz bir isimle temas kurdu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - İstanbul'da görüşüldü! Beşiktaş'a olumlu bakmadı

Kartal, saç ektirmek için İstanbul'da bulunan Sevilla'nın Sırp ön liberosu Nemanja Gudelj ile görüştü. Siyah-beyazlı formayı giymeyi teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ - İstanbul'da görüşüldü! Beşiktaş'a olumlu bakmadı

İspanyol ekibi Sevilla ile sözleşmesi sona eren Gudelj'in şu anda teklife olumlu cevap vermediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - İstanbul'da görüşüldü! Beşiktaş'a olumlu bakmadı

31 yaşındaki Sırp futbolcu, kariyerinde NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax, TJ Teda, GZ Evergrande, Sporting ve Sevilla gibi önemli kulüplerde forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - İstanbul'da görüşüldü! Beşiktaş'a olumlu bakmadı

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Nemanja Gudelj'nin Hollanda pasaportu da bulunuyor.

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