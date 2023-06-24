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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta kalacak mı? Romain Saiss'e bir talip daha

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Romain Saiss, takımdan ayrılmak istiyor. Bir süredir İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın gündeminde yer alan Faslı oyuncuya Fransa'dan talip çıktı. Marsilya, Romain Saiss için transfer bütçesini hazırladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 13:30
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta kalacak mı? Romain Saiss'e bir talip daha

Fransız ekibi 2.5 milyon euro'luk teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta kalacak mı? Romain Saiss'e bir talip daha

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 4 MİLYON EURO!
Oyuncusunu kolay bırakmaya niyeti olmayan Beşiktaş yönetimi, kapıyı 4 milyon euro'dan açacak.

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