TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta kalacak mı? Romain Saiss'e bir talip daha

Beşiktaş'ta deneyimli savunmacı Romain Saiss'in ayrılık talebi devam ediyor.
Beşiktaş'ta deneyimli savunmacı Romain Saiss'in ayrılık talebi devam ediyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Saiss'in kalmasını istediğini söylese de Faslı oyuncu bu kararında ısrarlı.
YENİ TALİP!
Faslı oyuncuya İngiliz Nottingham Forest ekibinin ardından son olarak Fransa'dan Marsilya talip oldu.
Fransız ekibi 2.5 milyon euro'luk teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 4 MİLYON EURO!
Oyuncusunu kolay bırakmaya niyeti olmayan Beşiktaş yönetimi, kapıyı 4 milyon euro'dan açacak.