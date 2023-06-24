Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.
Sol kanat için takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi.
Siyah-beyazlılar, Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.
30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.
Hem oyuncu, hem de kulübü ile görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
Ekambi, aynı zamanda Vincent Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı.
Öte yandan başarılı oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransız basınının duyurduğu habere göre Ekambi'ye talip olan kulüp yalnızca Beşiktaş değil.
RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe de Ekambi'yle ilgileniyor.
Oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmesinin de ihtimaller arasında olduğu kaydedildi.
Al-Shaab takımının Kamerunlu yıldıza iki yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Bu sezona Lyon'da başlayan Karl Toko Ekambi, ligin ilk yarısında 19 maça çıkıp 4 gol, 2 asist yaptı.
Ligin ikinci yarısında ise Rennes'e kiralandı.
Ekambi, bu takımda geçirdiği 6 aylık süre içinde 19 maçta 5 gol, 2 asistlik bir grafik sergiledi.
Kamerunlu kanat oyuncusunun Lyon'la sözleşmesi 2024'te sona eriyor.