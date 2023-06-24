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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Son dakika transfer haberleri: Fransız basını, Beşiktaş'ın gündemine aldığı futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Kamerunlu kanat oyuncusu için Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girdi. Oyuncunun transferinde üç büyüklerin rakipleri de bulunuyor. İşte detaylar...(fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 18:29
ARDA AKDENİZ
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Sol kanat için takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Siyah-beyazlılar, Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Hem oyuncu, hem de kulübü ile görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Ekambi, aynı zamanda Vincent Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Öte yandan başarılı oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Fransız basınının duyurduğu habere göre Ekambi'ye talip olan kulüp yalnızca Beşiktaş değil.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe de Ekambi'yle ilgileniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmesinin de ihtimaller arasında olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Al-Shaab takımının Kamerunlu yıldıza iki yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transfer savaşında!

Bu sezona Lyon'da başlayan Karl Toko Ekambi, ligin ilk yarısında 19 maça çıkıp 4 gol, 2 asist yaptı.

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