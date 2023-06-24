Ağlayarak ayrıldım

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve Glasgow Rangers'a transfer olan milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Şu anda tatilde olduğunu ancak Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Rıdvan Yılmaz, ''Bütün kupaları kazanarak Beşiktaş'a veda ettim. Kazanabileceğim her şeyi kazandım Beşiktaş'ta. Ayrılırken havalimanına gidene kadar ağladım. Bana hazırlanan videoları izleyemedim bile'' ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, ''Kariyer planım arasında şu aşamada Türkiye'ye dönme düşüncem yok. Vodafone Park'ta top oynamayı özledim. Beşiktaş taraftarının Rıdvan, Rıdvan diye bağırışlarını, gol attıktan sonra sevinçlerini özledim. İnşallah futbolu Beşiktaş'ta bırakırım'' dedi.