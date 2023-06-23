Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan İskoç takımı Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Futbolcu, Süper Lig'e ve Beşiktaş'a geri transfer olma durumu hakkında ortaya çıkan iddialara da cevap verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 18:43
TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansın ardından geride kalan sezonun yaz tranfer döneminde İskoç ekibi Rangers ile anlaşmaya varmıştı. 22 yaşındaki futbolcu son olarak kariyer planlaması ve İskoçya'daki günleriyle ilgili olarak TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

İŞTE RIDVAN YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

"İskoçya'da tek başıma yaşıyorum. Evi temizleme konusunda kendimi geliştirdim. Orada tesiste kalma gibi bir durum yok. Maç günlerinden kamp yok. Maçtan üç saat önce statta toplanıp, yemeğimizi yiyoruz ve maça çıkıyoruz."

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

"CELTIC MAÇINDA TARAFTAR İNANILMAZDI"

"Çok derbide oynadım ama Celtic maçında taraftarla inanılmazdı. Oyuncular inanılmaz çalışmayı seviyorlar. İlk gittiğimde fiziksel olarak hazır değildim. 62 kilo gittim oraya. 65 kilo olunca fiziğimi geliştireceğimi söylediler. Orada çalışmadığın zaman göze batıyorsun. Orada bana belli bir program verdiler ve onu uyguladım."

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

"VAN BRONCKHORST İLE ARKADAŞ GİBİYDİK"

"Giovanni van Bronckhorst ile daha arkadaş gibiydik. Şakalaşırdı bizlerle. Şimdi hocamız Michael Beale ise biraz daha ciddi. Sağolsun bana son 5 maçta şans verdi."

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

"İSKOÇYA LİGİ, FİZİKSEL OLARAK SÜPER LİG'DEN İYİ"

"Türkiye Ligi'ne göre İskoçya'da fizk kalite daha yukarıda. Fiziksel olarak bizden çok kuvvetliler. Antrenmanlar da maçlar da çok sert geçiyor. Kuvvet çok farkı bir seviyede orada."

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

"MASUAKU'DAN HERKES MEMNUN"

"Arthur Masuaku iyi bir oyuncu. Kariyerli bir futbolcu, Premier Lig'de oynamış. İzlediğim, gördüğüm kadarıyla herkes mutlu kendisinden."

TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Şu anda planlarımın arasında Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Çok büyük konuşmamak lazım ama gerçekten şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim"

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