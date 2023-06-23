TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansın ardından geride kalan sezonun yaz tranfer döneminde İskoç ekibi Rangers ile anlaşmaya varmıştı. 22 yaşındaki futbolcu son olarak kariyer planlaması ve İskoçya'daki günleriyle ilgili olarak TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE RIDVAN YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:
"İskoçya'da tek başıma yaşıyorum. Evi temizleme konusunda kendimi geliştirdim. Orada tesiste kalma gibi bir durum yok. Maç günlerinden kamp yok. Maçtan üç saat önce statta toplanıp, yemeğimizi yiyoruz ve maça çıkıyoruz."
"CELTIC MAÇINDA TARAFTAR İNANILMAZDI"
"Çok derbide oynadım ama Celtic maçında taraftarla inanılmazdı. Oyuncular inanılmaz çalışmayı seviyorlar. İlk gittiğimde fiziksel olarak hazır değildim. 62 kilo gittim oraya. 65 kilo olunca fiziğimi geliştireceğimi söylediler. Orada çalışmadığın zaman göze batıyorsun. Orada bana belli bir program verdiler ve onu uyguladım."