TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönecek mi? Resmen açıkladı!

"İSKOÇYA LİGİ, FİZİKSEL OLARAK SÜPER LİG'DEN İYİ"

"Türkiye Ligi'ne göre İskoçya'da fizk kalite daha yukarıda. Fiziksel olarak bizden çok kuvvetliler. Antrenmanlar da maçlar da çok sert geçiyor. Kuvvet çok farkı bir seviyede orada."