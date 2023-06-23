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Kurallar acımasız olmalı!

Şenol Güneş “Aynı gemideyiz ortak akıllara ihtiyacımız var. Kurallar daha acımasız olsun. Hakemlerle ilgili konuşanın cezası 10 maç olsun” dedi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
Kurallar acımasız olmalı!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de seçimde söz aldı. Usta hoca daha önce A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdığı dönemde TFF çalışanı olduğu için konuşamadığını ama susmak yerine konuşmanın daha faydalı olduğunu ifade ederek "Sadece Adana Demirspor maçından sonra konuştum. 'Hukuk dışı ve mantık dışı' dedim, ceza kuruluna gittim. Bu benimle ilgili değil. Kurallar bilinmeli ve öyle karar alınmalı" dedi. "Depremden sonra aynı bölgeden bazı takım devam etti, bazı takım çekildi. Bu da kuralı tartışmaya açar. O zaman alın takımları İstanbul'a. Şimdi geçmiş konu, konuşuyoruz. Takımlardan transferler yapıldı, biz de aldık. Aşağıdaki takımlara bakın. Rekabeti öldürdük. Suçlama için demiyorum. Olağanüstü durum olduğunda, sizin keyfinize kalamaz" diyen Güneş şöyle devam etti: Hakemlerle ilgili kimse konuşmasın. Konuşanın cezası 10 maç olsun. Yenilikler çok var. Yeter ki iyi niyet olsun Emniyet şeridini ihlal etmeye başlarsanız herkes ihlal etmeye başlar. Aynı gemideyiz ortak akıllara ihtiyacımız var ama güveneceğimiz bir kurum olsun. Sevgi tabii olacak ama kuralların daha acımasız olması lazım. Bizden çıkan altyapıdan oyuncular var ama yetmez. Bahçede çiçek yetiştireceğiz, daha fazla oyuncu yetiştireceğiz. Arda Güler'i herkes konuşuyor. Arda önemli bir oyuncu ama onu getiren kulüp veya başkan neyse başarılı olan o. Bu tip oyuncuları getirecek bir sistem. Bugün bir tane Messi'yi bir tane Ronaldo'yu hiçbir antrenör tek başına çıkaramaz.

YERLİYİ YABANCI YAPALIM!

Şu an futbolun sahibi futbolla ilgisi olmayanlar olmaya başladı. O tribünlere eski futbolcuları da, eski antrenörleri de eski yöneticileri de getirtmeye çalışın, 65 yaşını da kaldırın. Bir yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa, ben de bir yerli oyuncuyu yabancı yapabilmeliyim, onun bir yolu olması lazım

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