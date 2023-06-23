Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor.
Siyah beyazlı yönetim, gelecek sezon iyi bir kadro kurma adına hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyor.
Kartal'ın öncelikli planı ise hücum hattına takviye yapmak.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor.
Siyah beyazlı yönetim, gelecek sezon iyi bir kadro kurma adına hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyor.
Kartal'ın öncelikli planı ise hücum hattına takviye yapmak.
Teknik Direktör Şenol Güneş de bu doğrultuda bir rapor vermişti.
Güneş'in raporu sonrası harekete geçen yönetim, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi'yi gündemine almıştı.
Hatta transfer için Vincent Aboubakar'ın aracı olduğu bildirilmişti.
Ancak Beşiktaş'a transferde şok bir haber geldi.
İşte detaylar...
EKAMBI ARABİSTAN YOLCUSU!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Fransız basınından aktardığı habere göre Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab ile anlaşmaya çok yakın.
Al-Shabab'ın, 30 yaşındaki futbolcu için ocak ayında da devreye girdiği ifade edildi.
Ancak Ekambi ailevi sebeplerden dolayı bu teklifi reddetmişti.
Kamerunlu oyuncunun yaz transfer döneminde Al-Shabab'a gelme ihtimalinin ise çok yüksek olduğu vurgulandı.
Öte yandan Beşiktaş'ın, Ekambi için 2.5 milyon Euro önerdiği ancak transferin artık çok zor olduğu bildirildi.
Geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren Ekambi, 38 karşılaşmada görev aldı.
Ekambi bu maçlarda 9 gol ve 4 asistle oynadı.