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Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların bir süre önce gündemine gelen ve transferde Vincent Aboubakar'ın aracı olduğu Toko Ekambi'nin yeni durağı netleşti. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 16:48
Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Siyah beyazlı yönetim, gelecek sezon iyi bir kadro kurma adına hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Kartal'ın öncelikli planı ise hücum hattına takviye yapmak.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Al-Shabab'ın, 30 yaşındaki futbolcu için ocak ayında da devreye girdiği ifade edildi.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Ancak Ekambi ailevi sebeplerden dolayı bu teklifi reddetmişti.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Kamerunlu oyuncunun yaz transfer döneminde Al-Shabab'a gelme ihtimalinin ise çok yüksek olduğu vurgulandı.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Öte yandan Beşiktaş'ın, Ekambi için 2.5 milyon Euro önerdiği ancak transferin artık çok zor olduğu bildirildi.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren Ekambi, 38 karşılaşmada görev aldı.

Karl Toko Ekambi'den Beşiktaş'a ret! Yeni adresi...

Ekambi bu maçlarda 9 gol ve 4 asistle oynadı.

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