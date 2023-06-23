Adalet de eşitlik de yok

Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yine eleştirilerde bulundu. Yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Çebi, geçen sezon Beşiktaş'ın bazı sıkıntılar yaşadığını ve bunları dile getirmek için kürsüye çıktığını belirtti. Çebi "Bunlardan biri Alanyaspor maçında Yasin Kol hakemimiz aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bunlar görmezden gelindi ve iki hafta sonra yeniden görev verildi. Ankaragücü maçında Josef bir holigana müdahale etti, takım arkadaşları ve hakemi korudu. Ceza kesildi. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak kimsenin aklına gelmedi ve gereği yapılmadı. Sivas-G.Saray maçında 'ofsaytımsı' pozisyonun VAR kayıtları açıklanırken, futbolcumuz N'Koudou ve Beşiktaş konuya neden dahil edildi? Bir daha da VAR kayıtları açıklanma cesareti gösterilemedi" ifadelerini kullandı.

AKILLARA ZARAR DENMİŞTİ!

Eleştirilerine devam eden Çebi "Ligden çekilen takımlar konusunda kulübümüzün isteği ve UEFA'nın tavsiye kararı olan yaklaşıma 'Akıllara zarar', 'Mantık dışı' dendi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ali Koç ile birlikte Sayın Başkan'ımız 'İki metot var, bunlardan birini seçeceğiz.' şeklinde neden konuştu? Bugün 'Akıllara zarar' denen UEFA tavsiye kararı, neden o gün seçeneklerden biri olarak sunuldu? TFF Başkanı ayrıca 'Öyle bir karar alsaydık bile sonunda şampiyon başka bir takım olurdu.' dedi. Bu da maalesef talihsiz bir açıklamaydı. 'Eğer aradaki puan farkı 5 olsaydı nasıl bir açıklama yapardınız?' şeklindeki soruma henüz bir cevap gelmedi. Beşiktaş rakiplerinden iki maç daha fazla deplasmanda oynamış. Neden bu hiç önemsenmedi?" dedi.

NEDEN HEP BiZE?

Kendisi ve siyah-beyazlı yöneticilerin hakaret içermeyen açıklamalarına sürekli ceza kesildiğini kaydeden Çebi, "Neden bu yola tenezzül edildi. Sayın Başkan'ımız, biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonun olduğu günde bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun ama biz de sizi beklerdik. 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonaları için adaylık dosyası UEFA'ya teslim edilirken, dünyanın en güzel stadı olan Vodafone Park dosyada yer almadı. Örneğin futbolcu Icardi'nin, 'Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu.' sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edilerek cezalar yağdırıldı. Teknik direktör Jesus'un, 'Bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor.' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ama benim yaptığım her türlü konuşmaya sürekli ceza kesildi" diye konuştu.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Çebi, sezon boyunca kulüplerin hakemlerle ilgili serzeniş ve şikayette bulunduğunu vurgulayıp şöyle dedi: Beşiktaş haksızlıklara uğramıştır. Adalet ve eşitlik Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Bu da bizde güvensizlik yaratmıştır. Beşiktaş, umursanmayacak bir kulüp değildir Sayın Başkan. Beşiktaş kendisine yapılacak olan haksızlıklara karşı sessiz kalmamaya devam edecek. Yeni bir yönetim geliyor, Allah yardımcınız olsun. Kolay bir iş değil. Çalıştığınızı ve emek verdiğinizi her yerde söylüyorum. Ancak Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıklar devam ettiği takdirde maalesef istemeyerek de olsa biz bunlara karşı tavır koymak zorundayız.