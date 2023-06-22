Ya Tiran ya Batum

Beşıktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tiran (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılan kura çekimine göre ilk maç 27 Temmuz, rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Siyah-beyazlı ekip, çift maçlı eliminasyon sistemine göre gerçekleşen turnuvada ilk maçı kendi evinde oynayacak. Gürcistan takımı Dinamo Batum, maçlarını 20 bin kapasiteli Batumi Stadı'nda oynuyor. Yerel ligde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Batum, lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı. Mavi-beyazlı ekip, Gürcistan liginde geçen sezonu 2. sırada tamamladı. Tiran takımı Arnavutluk'tan Avrupa kupalarına en fazla katılan takım konumunda. Maçlarını 9 bin 500 kapasiteli Selman Stermasi Stadı'nda yapan mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde 26 şampiyonluğu bulunuyor. Tiran, Arnavutluk liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdi.

FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada "Hem Beşiktaş hem de Türk spor camiası için hayırlı olsun. Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek ve başarılı bir Avrupa serüveni yaşamak istiyoruz. Kadromuza yapacağımız takviyelerle UEFA Konferans Ligi'nde kupanın en büyük adaylarından olacağımızı düşünüyorum. Final oynamak istiyoruz. KF Tirana - FC Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Uzun bir yolumuz var. Rakibimize saygı duyarak turu geçmeye çalışacağız" dedi.