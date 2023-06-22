Umursamak zorundasın!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF yönetimi ve Başkan Mehmet Büyükekşi ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, TFF ile bir huzursuzluk yaşadıklarını, bunu da saklamaya gerek olmadığını belirterek, "Malum federasyon yönetimi veya başkanıyla maalesef hassas olmamıza rağmen bir huzursuzluk yaşıyoruz. Bunun saklanacak tarafı yok. Biz fikir beyan ederken dikkatli olmaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar değerli. Bizim ilişkimiz Ahmet Nur Çebi-Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil, Beşiktaş - TFF ilişkisi. Konuların bazen şahsileştirildiğini görebiliyorum. Ben bu ifadeyi kızgınlıkla istemeden, ağzından çıkmış bir cümle olarak düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti:

ÇEBİ: BAŞKA TÜRLÜSÜ OLAMAZ

"Başka türlü olma durumu yok. Niye umursamıyorsunuz. Bir göreve yönetmek için talip oluyorsunuz. Tek görevi futbola hizmet etmek. Türk futbolunun ağası, paşası olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz. Bu anlık çıkmış bir cümle. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet etmek sizin vazifesinizdir. Eğer göreve talip olmuşsanız umursamak zorundasınız. Beşiktaş'ı umursayacağını biliyorum. Umursamama gibi bir şansı yok. Bunu dileyebilir, isteyebilir, gönlünden geçirebilir ama böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Anlık bir kızgınlıkla ağzından çıktığını düşünüyorum. Türk futboluna hizmete devam ederken Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecektir. Tek aday olarak giriyor, kendisine başarılar diliyorum."

NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ

Beşiktaş Başkanı Çebi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in "Birbirimizi rencide etmeyelim" sözü için şu yorumu yaptı: "İlk bakışta doğru söylemiş. Hep söylemişimdir, bizler aile dostuyuz. Kamuoyunda birbirimize değer verdiğimizi hissettirelim diyenlerden biriyim. Kulüpler Birliği'nde böyle bir ifadesi olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Sen beni sevmeyeceksin, ben seni seveceğim böyle bir şey yok. Siz zafer sarhoşluğuyla şampiyonluk gecesinde 6 puan da verdim ne olacak derseniz sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Kendisinin üzüldüğüne, üzüldüm. Diğer camiaları üzücü şekilde hareket ederseniz, diğer camialardan da sizi üzecek cevaplar alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz" dedi.

İBRA EDİLMESİNİ DOĞRU BULMAM

Beşiktaş yönetimi olarak, TFF yönetimine bir isim önermeyi düşünmediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Böyle bir talep gelmedi. Önermeyi düşünmüyoruz. Beşiktaş camiasından birini arzu ediyorlarsa bulurlar. Bu onların sorumluluğunda bir şeydir. Beşiktaş'tan birisi olup, olmamış çok önemli değil. Beşiktaş taraftarı hakkını korumasını bilir. İbra konusuna gelince, o gün yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Ama yapacaklarını dinleyeceğim. Pozitif bir gelişme görürsek kendileriyle yola devam ederiz. Ama gidişatı görmemiz lazım. Ne görürsek onu gösteririz" diye konuştu.

ROMAIN SAISS BİZE ZARAR VERMEZ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Çebi, Saiss'in durumunun belirsizliğini koruduğunu söyledi. Ahmet Nur Çebi, "Saiss de Gedson gibi kıymet bir futbolcu. Geçen sene başarılı bir süreç geçirdi. Kendisiyle devam etmeyi arzu ettiğimi söyledim. Gelen talepler var. Kendisi de uygun koşullar olması halinde yolumu açar mısınız dedi, olmazsa da Beşiktaş'a zarar veren bir oyuncu olmam dedi. İki tarafın da görüşleri, hocanın da görüşleri yola devam etmek. Yarın ne olur göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GEDSON'A TEKLİF ÇOK AMA BIRAKMIYORUZ!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geleceği merak edilen Gedson Fernandes için açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "Gedson'un müthiş bir çıkışı oldu. Premier Lig'de olmak üzere gözler üstünde. Teklifler geliyor ama gönlümden geçmiyor. Beşiktaş'a daha iyi paralar kazandıracağını düşündüğüm için talepler var, görüşmeler yok. Taleplere soğuk bakıyoruz. Kendisinin de gitme yönünde bir isteği yok. Biz böyle bir futbolcuyla yola devam etmeyi tercih ediyoruz. Zaman ne gösterir göreceğiz" ifadelerini kullandı.

KONGREYE FORMAYLA GİDECEĞİM

Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Kongresi'nde yeni formayla gideceğini belirterek, "Herkes görsün Beşiktaş'ı. Kırmızı formayı daha çok beğendim. Hepsi güzel ama zevk meselesi. Babama sorsanız, çubukluyu tercih edecektir. Bu yüzden üç tane yapıyoruz zaten" şeklinde konuştu.

KOL SPONSORU PAPARA OLDU

Beşiktaş, Finansal teknoloji şirketi Papara ile kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Başkan Çebi, "Kendileriyle önümüzdeki sezon birlikte olmak üzere nikahı tazeledik. Yeni formalarımızla beraber, kolda bizle beraber olacaklar. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Papara CEO'su Emre Kenci de, "Bu sene konç ve kol sponsoru oluyoruz. 2 senelik anlaşma yaptık bu sene. İvmemizi kaybetmesek bu sponsorları büyütmek neden olmasın diyoruz" diye konuştu.