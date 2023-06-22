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Şenol Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İyi niyetli olalım ama kurallara bağlı iş yapalım. Bir yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa, ben de bir yerli oyuncuyu yabancı yapabilmeliyim, onun bir yolu olması lazım. Aynı gemideyiz ortak akıllara ihtiyacımız var ama güveneceğimiz bir kurum olsun" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 15:11
Şenol Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Daha önce A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdığı dönemde TFF çalışanı olduğu için konuşamadığını ama susmak yerine konuşmanın daha faydalı olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Sadece Adana Demirspor maçından sonra konuştum. 'Hukuk dışı ve mantık dışı' dedim, ceza kuruluna gittim. Bu benimle ilgili değil. Kurallar bilinmeli ve öyle karar alınmalı. Ceza kuruluna gitmişsen ceza almalıyım. Pandemi döneminde maçlar iptal olsun dendi, olağanüstü bir karar alındı. Anında bir karar verildi. Yönetimlerin kararı bu anlarda önemli. Bir de düşme olayı kaldırıldı. Sıkıştırılmış bir lig oldu ama şikayet etmedim. Milli Takım'da Sivas'a maç aldık. Bir karar aldık ama yanlış oldu, çünkü seyirci yok. Pandemiden dolayı kimse gelemedi. Ben taraftarla Anadolu'da buluşmak için gittim. Ben oraya taraftarla buluşmaya gitmiştim. Altyapı konuşuyorsunuz ama çocuklar okuyor. Eğitim izin vermiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olmadan bu iş olmaz. Depremden sonra aynı bölgeden bazı takım devam etti, bazı takım çekildi. Bu da kuralı tartışmaya açar. O zaman alın takımları İstanbul'a. Şimdi geçmiş konu, konuşuyoruz. Takımlardan transferler yapıldı, biz de aldık. Aşağıdaki takımlara bakın. Rekabeti öldürdük. Suçlama için demiyorum. Olağanüstü durum olduğunda, sizin keyfinize kalamaz. Herkes kuralları bilmeli. Emniyet şeridini ihlal etmeye başlarsanız herkes ihlal etmeye başlar. Yöneticiyle oyuncu kavgalı. Soruyorum, bütün kulüplerde aynı sorunlar var. Yabancı futbolcuların Euro, yerli oyuncuların TL üzerinden para alması; takımın dengeleri alt-üst ediyor. Antrenör ve oyuncuların vergilerini kendilerinin vermesi lazım. Sorumluluk olsun diye. Benim gençliğimde, eğitim, tesis, organizasyon, imkan yoktu, kimse futbolcu olmak istemiyordu, bugün herkes olmak istiyor ama futbolun unsurları dışında kaldı. Şu an futbolun sahibi futbolla ilgisi olmayanlar olmaya başladı. O tribünlere eski futbolcuları da, eski antrenörleri de eski yöneticileri de getirtmeye çalışın, 65 yaşını da kaldırın. Kulüp başkanı yerli oyuncuya gel iyileştirme yapalım diyor veya Euro alana gel azaltalım diyor" diye konuştu.

"DAHA FAZLA OYUNCU YETİŞTİRECEĞİZ"

8+3'ü kuralını kendisinin getirmediğini vurgulayan Güneş, "Eğer benim olsaydı, bugünkü yönetim de devam etmezdi zaten o zaman. Ben de karşıyım ama o gün karar çıktı. O gün sezon başında yapılan lig başlama planlaması da yanlıştı. Ben Euro almadım, hiçbir zaman söylenen rakamlar alınmadı. Son Sivas'ta olan maç döneminde, uluslar ligi döneminde hep param konuşuldu, itibarsızlaştırılmaya getirildim. Başkan da söyledi; adaletli, ahlaklı olmasını hepimiz istiyoruz ama uygulamada hata yapıyoruz. İyi niyetli olalım ama kurallara bağlı iş yapalım. Bir yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa, ben de bir yerli oyuncuyu yabancı yapabilmeliyim, onun bir yolu olması lazım. Aynı gemideyizi ortak akıllara ihtiyacımız var ama güveneceğimiz bir kurum olsun. Sevgi tabii olacak ama kuralların daha acımasız olması lazım. Bizden çıkan altyapıdan oyuncular var ama yetmez. Bahçede çiçek yetiştireceğiz, daha fazla oyuncu yetiştireceğiz. Arda Güler'i herkes konuşuyor. Arda önemli bir oyuncu ama onu getiren kulüp veya başkan neyse başarılı olan o. Bu tip oyuncularıgetirecek bir sistem. Bugün bir tane Messi'yi bir tane Ronaldo'yu hiçbir antrenör çıkaramaz tek başına" dedi.

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