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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel!

Son dakika transfer haberleri.... Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor, Philip Zinckernagel transferinde karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 10:16
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel!

Süper Lig'in iki devi, transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel!

Beşiktaş ile Trabzonspor, bonservisi Olympiakos'ta bulunan Philip Zinckernagel'e talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel!

Hollanda basınında yer alan habere göre, iki Türk ekibinin bonservisi Olympiakos'ta bulunan ve geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki orta saha Philip Zinckernagel ile ilgilendiği; Danimarkalı yıldızı Augsburg ve Genoa'nın da kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel!

Standard Liege ile Olympiakos arasında Zinckernagel'in bonservisi için şu ana kadar somut bir temas olmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel!

Geçen sezon Standard Liege'de 28 maça çıkan Philip Zinckernagel, 10 gol atarken, 2 de asist katkısında bulundu.

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