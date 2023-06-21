TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel!

Hollanda basınında yer alan habere göre, iki Türk ekibinin bonservisi Olympiakos'ta bulunan ve geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki orta saha Philip Zinckernagel ile ilgilendiği; Danimarkalı yıldızı Augsburg ve Genoa'nın da kadrosuna katmak istediği vurgulandı.