Haberler Beşiktaş Philip kapışması

Philip kapışması

Beşiktaş ve Trabzonspor, bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Philip kapışması

Hollanda basınında yer alan habere göre, iki Türk ekibinin bonservisi Olympiakos'ta bulunan ve geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki orta saha Philip Zinckernagel ile ilgilendiği; Danimarkalı yıldızla Augsburg ve Genoa'nın da kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Standard Liege ile Olympiakos arasında Zinckernagel'in bonservisi için şu ana kadar somut bir temas olmadığı kaydedildi. Geçen sezon Standard Liege'de 28 maça çıkan Philip Zinckernagel, 10 gol atarken, 2 de asist katkısında bulundu.

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