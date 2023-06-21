Kuralar Çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi bugün yapılacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek. Kulüplerimizin muhtemel rakipleri arasında Dinamo Batumi, Aarhus, Dinamo Minsk, Hammarby, Kalmar, Celje, Luzern gibi ekipler yer alıyor.