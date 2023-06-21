Haberler Beşiktaş Formalar satışta

Formalar satışta

Beşiktaş’ın 2023-24 sezonu formaları; kartalyuvasi.com.tr/ ve adidas. com.tr/tr/besiktas adreslerinde dün 1399 TL’den satışa sunulurken, bugünden itibaren Kartal Yuvası mağazalarındaki yerini alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Formalar satışta

İç saha forması ve deplasman forması 20 Haziran 19.03'te, Cumhuriyet'in 100. Yılına ithafen tasarlanan üçüncü forma ise 19.23'te lanse edildi. adidas, Beşiktaşımızın 2023-2024 sezonu formalarını ilk olarak "Görmeden de Severiz" isimli kampanya ile satışa sunmuştu. Beşiktaş'ın adidas tarafından tasarlanan 2023-2024 sezonu formaları, futbolcularımız; Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş ile gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle tanıtıldı.

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