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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan kura yorumu!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, taraftara transfer müjdesi de verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 14:49
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan kura yorumu!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda KF Tirana - Dinamo Batumi maçının galibi ile eşleşti.

Kura çekimi sonrası TRT Spor'a konuşan Emre Kocadağ, "Bizim geçen sene itibarıyla son dönemde yakaladığımız bir form ve iyi bir kadromuz var. 3 kulvarda da ciddi hedef koyduk. Şampiyonluk, en önemli ve birinci hedefimiz. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var. Takviyelerle birlikte Konferans Ligi'nin adaylarından birisiyiz. İki değerli kulübün galibiyle karşılaşacağız. Biz bu aşamaları geçmek için sahaya çıkacağız. Hangi rakip olursa olsun, Beşiktaş'ın hedefi Konferans Ligi'nde gruptan çıkıp finali zorlamak." dedi.

Kocadağ ayrıca, taraftara transfer müjdesi de vererek "İddialı bir kadro için transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Teknik ekibin istediği takımı kuracağız inşallah. Mevcut kadromuz zaten ikinci yarıyı lider bitirdi. Teknik ekibin takviye isteklerini yapacağız. En az 4-5 transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

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