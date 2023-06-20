Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Gelecek sezona şampiyonuluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezona şampiyonuluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Yusuf Yazıcı için siyah-beyazlıların devreye girdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, eski öğrencisini Ümraniye'de yeniden futbola kazandıracağına inanıyor.
Lille ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 3 milyon euro teklif edilmesi bekleniyor.
Güneş'in yardımcılığı yapacak olan Burak Yılmaz'ın da görüşmelerde devreye girmesi bekleniyor.