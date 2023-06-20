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Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için harekete geçti. Yönetimin milli futbolcu için Fransız ekibine yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:05
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Gelecek sezona şampiyonuluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Yaz transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Yusuf Yazıcı için siyah-beyazlıların devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, eski öğrencisini Ümraniye'de yeniden futbola kazandıracağına inanıyor.

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Lille ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 3 milyon euro teklif edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı bombası! Teklif ortaya çıktı

Güneş'in yardımcılığı yapacak olan Burak Yılmaz'ın da görüşmelerde devreye girmesi bekleniyor.

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