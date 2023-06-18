Görmeden de severiz!

İnternet üzerinden 1399 TL'ye satışa sunulan formaların lansmanı 21 Haziran çarşamba günü yapılacak. Takım tarafından özel bir notla gönderilecek formaların hikayesi şöyle:

İÇ SAHA: Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihi boyunca başarıların izlerini taşıyan iç saha forması bir klasik olarak koleksiyonda yerini alıyor.

DEPLASMAN: Deplasman forması, her şeyi göze almanın ve her koşulda birlikte kanatlanmanın sembolü olarak adlandırılıyor.

3. FORMA: Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet'in 100. yılıyla birleştiren üçüncü forma, tarihe bir saygı duruşu niteliğinde.