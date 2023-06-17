Favori Kuzyaev

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Rus futbolcu Daler Kuzyaev için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Zenit ile olan sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlayacak. Kuzyaev'in menajeriyle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, oyuncunun istediği para ve anlaşma süresiyle ilgili detaylı bir bilgilendirmenin kendilerine gönderilmesini istedi.

6 FARKLI TAKIM

Tecrübeli oyuncunun temsilcisinin birkaç gün içinde Daler Kuzyaev'le ilgili tüm bilgileri Beşiktaş kulübüne göndermesi bekleniyor. Belgelerin gelmesinin ardından Rus oyuncunun menajeri ile yüz yüze bir görüşme yapılacağı ifade edildi. 15 Ocak 1993 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Kuzyaev, profesyonel futbol kariyerine Zenit'te başladı. Sırasıyla Svarog, Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny ve Akhmat Grozny formaları giydikten sonra 2017 yılında Zenit'e geri döndü.

Rusya temsilcisinde toplam 183 karşılaşmaya çıkan Daler Kuzyaev, 23 kez fileleri sarsarken 29'da gol pası verdi.

Kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek isteyen 30 yaşındaki futbolcu, etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkat çekiyor. 6 sezondur Zenit forması giyen Rus yıldız bu sezon 34 maçta 5 gol 3 asistlik ciddi bir katkı sağladı.