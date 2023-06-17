BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes bombası! Bonservisi belli oldu

Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.
Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A ekibi Lazio, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kar edecek.
Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon Euro istiyor.
24 yaşındaki Portekizli, bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 maçta 3 gol 7 asist yaptı.