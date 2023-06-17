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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes bombası! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, uzun süredir İtalyan ekibi Lazio'nun transfer gündeminde yer alıyor. Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olan Çizme devi, transfer için bütçeyi hazırladı. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 11:17
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes bombası! Bonservisi belli oldu

Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes bombası! Bonservisi belli oldu

Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A ekibi Lazio, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes bombası! Bonservisi belli oldu

Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kar edecek.

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